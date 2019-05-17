Dükkanın önünde oturuyordu: Neye uğradığını şaşırdı
17 Mayıs 2019 22:45
Dükkanın önünde oturuyordu: Neye uğradığını şaşırdı
İzmir’in Konak ilçesinde kaldırımda oturan esnafın cep telefonunu çalan zanlı yakalandı. Yaşanan kapkaç olayı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, 7 Mayıs’ta Şair Eşref Bulvarı üzerindeki bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giyim mağazası sahibi olduğu öğrenilen R.M. (68), dükkanın önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi elindeki...