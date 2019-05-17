  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Mayıs 2019 22:45

Dükkanın önünde oturuyordu: Neye uğradığını şaşırdı

İzmir’in Konak ilçesinde kaldırımda oturan esnafın cep telefonunu çalan zanlı yakalandı. Yaşanan kapkaç olayı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, 7 Mayıs’ta Şair Eşref Bulvarı üzerindeki bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giyim mağazası sahibi olduğu öğrenilen R.M. (68), dükkanın önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi elindeki...

Video Galeri
Çığ böyle geldi
Çığ böyle geldi
Video Galeri
Haliç Üniversitesine baskın
Haliç Üniversitesine baskın
Video Galeri
Ameliyattan İmamoğlu'na mazbatayı isteyerek çıktı
Ameliyattan İmamoğlu'na mazbatayı isteyerek çıktı
Video Galeri
Narkotik köpeği ’Kuki’ vatandaşların ilgi odağı oldu
Narkotik köpeği ’Kuki’ vatandaşların ilgi odağı oldu
Video Galeri
AK Partili milletvekili gözyaşlarını tutamadı
AK Partili milletvekili gözyaşlarını tutamadı
Video Galeri
Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua, Allah seni korusun
Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua, "Allah seni korusun"
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM