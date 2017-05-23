  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 00:45

Dükkanında ölü bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tesisatçı dükkanında ölü bulundu.

Video Galeri
Hataydaki kaçak silah operasyonunda 2 tutuklama
Hataydaki kaçak silah operasyonunda 2 tutuklama
Video Galeri
Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
Video Galeri
Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi
Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi
Video Galeri
Genelkurmay davasında gergin dakikalar
Genelkurmay davasında gergin dakikalar
Video Galeri
Cinayete kurban giden genç defnedildi
Cinayete kurban giden genç defnedildi
Video Galeri
Başbakan Yıldırımdan Rusyaya domates ithalatı açıklaması
Başbakan Yıldırımdan Rusyaya domates ithalatı açıklaması