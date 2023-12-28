Anasayfa Video Galeriler Gündem Duman ile Limon uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu Duman ile Limon uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu 28 Aralık 2023 Perşembe Saat: 13:01 Güncelleme: 28 Aralık 2023 Perşembe 13:01 Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ‘keskin burunlu’ Duman ve Limon isimli narkotik köpekler uyuşturucu satıcılarının kabusu haline geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658d475d8d46cf4acd0d7d07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Swinger operasyonunda mide bulandıran ayrıntılar Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bronoz heykeli dikildi Komşuların duba kavgası kamerada İstanbul'da yine hafriyat kamyonu kabusu Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Kupa sahibini buluyor 150 milyon dolarlık enkaz! Dev AVM'nin yıkımına başlandı Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi Sibirya değil, Türkiye! Kar kalınlığı insan boyunu aştı Bir şehir sise gömüldü! Uçak seferleri rötar yaptı