  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den AK Parti'ye: ''Seçimden sonra haklarımızı arayacağız''

Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den AK Parti'ye: ''Seçimden sonra haklarımızı arayacağız''

AK Parti etkinliğinde ''Senden Daha Güzel'' şarkısının kullanmasına tepki gösteren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ''Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Uğur Dündar bir bağırdı salon buz kesti: ''Beni buna mecbur etmeyin!''
Şehir eşkıyaları İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı! Önce dövdüler, sonra kaçırdılar
Cübbeli Ahmet, LGBT üzerinden Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı
İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar! Polislere bıçak çekti
Mansur Yavaş'tan, ''Erdoğan'' sloganlarına olay yanıt!
Ünlü fenomen 4 erkeğin saldırısına uğradı: O anlar saniye saniye kamerada
Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Togg'un üretim aşamaları
Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Küçük çocuğu sokak ortasında sopayla dövdü
Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası