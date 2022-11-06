Anasayfa Video Galeriler Gündem Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den AK Parti'ye: ''Seçimden sonra haklarımızı arayacağız'' Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den AK Parti'ye: ''Seçimden sonra haklarımızı arayacağız'' 06 Kasım 2022 Pazar Saat: 15:10 AK Parti etkinliğinde ''Senden Daha Güzel'' şarkısının kullanmasına tepki gösteren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ''Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6367a431725e7429ce749563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uğur Dündar bir bağırdı salon buz kesti: ''Beni buna mecbur etmeyin!'' Şehir eşkıyaları İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı! Önce dövdüler, sonra kaçırdılar Cübbeli Ahmet, LGBT üzerinden Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar! Polislere bıçak çekti Mansur Yavaş'tan, ''Erdoğan'' sloganlarına olay yanıt! Ünlü fenomen 4 erkeğin saldırısına uğradı: O anlar saniye saniye kamerada Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Togg'un üretim aşamaları Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Küçük çocuğu sokak ortasında sopayla dövdü Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası