Dün 2 kişi boğulmuştu: Uyarılara aldırış etmediler
25 Ağustos 2018 16:00
Dün 2 kişi boğulmuştu: Uyarılara aldırış etmediler
İstanbul Şile’de dev dalgalara rağmen denize giren vatandaşlar ölüme aldırış etmedi. Vatandaşlar, dün 2 kişinin boğulduğu Ayazma Plajı’nda uyarılara rağmen denize girmeye devam ediyor. Şile’de art arda gelen boğulma haberlerine rağmen vatandaşlar denize girmeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde denize giren 2 kişinin boğulmasının ardından Şile Kaymakamlığı ilçe sınırları içinde havanın...