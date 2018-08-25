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  3. 25 Ağustos 2018 16:00

Dün 2 kişi boğulmuştu: Uyarılara aldırış etmediler

İstanbul Şile’de dev dalgalara rağmen denize giren vatandaşlar ölüme aldırış etmedi. Vatandaşlar, dün 2 kişinin boğulduğu Ayazma Plajı’nda uyarılara rağmen denize girmeye devam ediyor. Şile’de art arda gelen boğulma haberlerine rağmen vatandaşlar denize girmeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde denize giren 2 kişinin boğulmasının ardından Şile Kaymakamlığı ilçe sınırları içinde havanın...

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