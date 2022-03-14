Anasayfa Video Galeriler Gündem Dün Erdoğan'la görüşen Miçotakis koronavirüse yakalandı Dün Erdoğan'la görüşen Miçotakis koronavirüse yakalandı 14 Mart 2022 Pazartesi Saat: 15:40 Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622f37bc405f56302e05c103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında romantik anlar: Seda Sayan, Çağlar Ökten'e ''evet'' dedi Kızağı arabaya bağlayıp, kar ve buzu eğlenceye çevirdiler Bir faciadan döndük! Okul servisi alev alev yandı Sen ne güzel insansın Tarık ağabey! Atının yorulduğunu görünce... Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırıyı yıllar sonra anlattı Cübbeli Ahmet'ten Serdar Tuncer'e: ''Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul'' İstanbul'daki lüks oteldeki şüpheli ölümde, genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı