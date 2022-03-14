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Dün Erdoğan'la görüşen Miçotakis koronavirüse yakalandı

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

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