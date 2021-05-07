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  4. Dün geceye damga vurdu... İşte gökyüzündeki ışıkların sırrı

Dün geceye damga vurdu... İşte gökyüzündeki ışıkların sırrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların, Starlink Leo Uyduları Güneş Panelleri'nden kaynaklandığını ifade etti.

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