Anasayfa Video Galeriler Gündem Dün geceye damga vurdu... İşte gökyüzündeki ışıkların sırrı Dün geceye damga vurdu... İşte gökyüzündeki ışıkların sırrı 07 Mayıs 2021 Cuma Saat: 07:50 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların, Starlink Leo Uyduları Güneş Panelleri'nden kaynaklandığını ifade etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6094c71635f4066ba0709143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı 13 yaşındaki suç makinesi serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptı Basın toplantısında THY sürprizi Oğuzhan Uğur ''Dün Dündür'' ile BluTV'de tarihin tozlu sayfalarını aralayacka Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği onlara emanet Yumurta hırsızı kamerada! Kendisi bile bunu beklemiyordu Ümit Özdağ: ''Cengiz İnşaat’tan hesabı Cengiz Han töresine uygun olarak soracağız'' Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında ''dikkat'' diyerek kritik 2 tarihi açıkladı Bu da Türkiye'nin ''büyükbaş hayvan'' oteli