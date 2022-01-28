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  4. Dünya bu görüntüleri konuşuyor: 9 polis silahsız adama acımasızca ateş açtı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: 9 polis silahsız adama acımasızca ateş açtı

ABD'de skandal bir olay yaşandı. 9 polis aynı anda yoldan çekilmeyen yayaya kurşun yağdırdı.

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