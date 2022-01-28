Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya bu görüntüleri konuşuyor: 9 polis silahsız adama acımasızca ateş açtı Dünya bu görüntüleri konuşuyor: 9 polis silahsız adama acımasızca ateş açtı 28 Ocak 2022 Cuma Saat: 20:25 ABD'de skandal bir olay yaşandı. 9 polis aynı anda yoldan çekilmeyen yayaya kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f426fed08bf055eb6c85f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye donarken, Şevval Şahin ip bikinisiyle jet-ski şovu! ABD polisi silahsız şüpheliyi vurdu Kayak takımlarını kapıp, tüm şehri gezdi Gören gözlerine inanamadı! Siyah kar yağdı... İsmet İnönü'nün notu ''Gizli Hazine''den çıktı! 86 yıl sonra bulundu Zincir markette korkutan yangın Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak'' Ece Erken korkunç cinayet sonrası ilk kez görüntülendi Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı