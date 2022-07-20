Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:25 Rusya lideri Putin'in İran ziyareti sırasında kırmızı halıda tökezleyerek yürümesi dünya gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d7d81bf3eefb4bbc6820a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi İstanbul'da yabancı uyrukluların ''borç'' tartışması hastanede bitti Hakan Fidan'ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı