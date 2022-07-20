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  4. Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi''

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi''

Rusya lideri Putin'in İran ziyareti sırasında kırmızı halıda tökezleyerek yürümesi dünya gündemine oturdu.

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