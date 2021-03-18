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  4. Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı!

Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı!

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'ın başkent Erivan’daki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darbettiği görüntüler ülkede infial yarattı.

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