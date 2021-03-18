Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı! Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı! 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 20:25 Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'ın başkent Erivan’daki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darbettiği görüntüler ülkede infial yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60538d0f4ac16413f468e913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada! NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından inanılmaz sözler İmamoğlu'ndan şehitliğe Çanakkale Şehitleri ziyareti İstanbul'da testereli vahşet! Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı! AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada Başkan Yavaş'tan Başkent’in yeşille anılmasını sağlayacak proje