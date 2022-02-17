Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya bu penaltıyı konuşuyor: Kısa sürede 5.5 milyon izlendi Dünya bu penaltıyı konuşuyor: Kısa sürede 5.5 milyon izlendi 17 Şubat 2022 Perşembe Saat: 17:35 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620e5d2d97f1ab292349e233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan engelli memur atamasında enflasyon hedefini açıkladı Tüm Türkiye ağlıyor! Sıla'ya son veda! Sıla'nın katil zanlısı yakalandı! Klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken şüpheli için flaş karar! Yağışlar İstanbul'a yaradı... Barajlardan güzel haber geldi Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti Prof. Dr. Kurugöl'den Omicron uyarısı! Bu yaş grubunda ağır seyrediyor Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu camide 3 vakit namaz kılınıyor Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in parmağına servet taktı! Dudak uçuklatan rakam