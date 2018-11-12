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  3. 12 Kasım 2018 11:49

Dünya bu Türk vatandaşını konuşuyor !

Çin'de pizzacıda yemek yiyen bir Türk, sosyal bir deneyin konusu oldu. Evsiz bir adama yardım eden kişinin kimliği ise herkesi şaşırttı.

Bilgin Pro
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