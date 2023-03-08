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  4. Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti

Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti

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Batman’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen karısını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu ve daha sonra evi ateşe verdi.

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