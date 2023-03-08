Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti 08 Mart 2023 Çarşamba Saat: 14:50 Güncelleme: 08 Mart 2023 Çarşamba 14:50 Batman’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen karısını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu ve daha sonra evi ateşe verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64087683e850b67ed404fcb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş’ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor Deprem yardımı olan kıyafetten çıkan parayı görünce 1 saniye bile düşünmedi Zirvedeki kabus! Depremler bin 400 metrelik dağı böyle yarıp geçti İstanbul'da korkutan manzara! Duvardan çıkanlara inanamayacaksınız Deprem sonrası göç hazırlığı yapanlara kötü haber Kılıçdaroğlu'nun tabağındaki eti çocuğa verdiği görüntüler yeniden gündemde ''Emeklilik reformu'' Fransızları sokağa döktü! Sokaklar savaş alanına döndü Apple'dan iPhone sürprizi! Renk renk iPhone iddiası gerçek çıktı Çadır kentte kadınlara 8 Mart sürprizi