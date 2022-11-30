Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya Kupası’na Türk taraftar damga vurdu: Tribünde sevgilisine evlenme teklif etti Dünya Kupası’na Türk taraftar damga vurdu: Tribünde sevgilisine evlenme teklif etti 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 18:00 2022 FIFA Dünya Kupası’nda H Grubu’nda Güney Kore ve Gana arasındaki maçta ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63877003f97e9835194c9b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildi Tacizi diye öldürdüler, masum çıktı! Otopsi raporu kan dondurdu Hiç tanımadığı kişi yolda yürürken dehşeti yaşattı! Saldırı anı kamerada E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada Komandolarımız, hainlerin inine böyle girdi! Bu görüntüler bir ilk Sahte doktorun yeni yalanı ortaya çıktı! Taksiciyi de kandırmış İstanbul'da trafikte yumruklu kavga! Ortalık boks ringine döndü Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu Çünkü burası Esenyurt: Hırsız yakalanan hırsızı soydu!