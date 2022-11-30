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  4. Dünya Kupası’na Türk taraftar damga vurdu: Tribünde sevgilisine evlenme teklif etti

Dünya Kupası’na Türk taraftar damga vurdu: Tribünde sevgilisine evlenme teklif etti

2022 FIFA Dünya Kupası’nda H Grubu’nda Güney Kore ve Gana arasındaki maçta ilginç anlar yaşandı.

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