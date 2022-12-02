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  4. Dünya Kupası'nda Mesut Özil pankartı krizi

Dünya Kupası'nda Mesut Özil pankartı krizi

Katar'daki Dünya Kupası'na veda eden Almanya'da son 16 biletini alamamanın üzüntüsü varken tribünlerde de Mesut Özil krizi yaşandı.

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