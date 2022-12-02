Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya Kupası'nda Mesut Özil pankartı krizi Dünya Kupası'nda Mesut Özil pankartı krizi 02 Aralık 2022 Cuma Saat: 13:10 Katar'daki Dünya Kupası'na veda eden Almanya'da son 16 biletini alamamanın üzüntüsü varken tribünlerde de Mesut Özil krizi yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6389cf1051fb87075f586873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İbrahim Kalın bu soruya sinirlenip, röportajı yarıda kesti 2023 yılının rengi belli oldu ama kimse anlamadı Samsun Limanı'nda korkutan patlama Antarktika'dan örnek toplayan Türk bilim insanları kötü haberi verdi Bu okul para basıyor! Yıllık cirosu 5.5 milyon TL Yer: Adana... 50 kiloluk balıkları elle yakaladılar Sahte doktorun WhatsApp mesajları şoke etti Meclis'te kıyamet koptu; tekme tokatlı kavga kamerada Taksicilere sopalı saldırı kamerada