Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü 22 Aralık 2023 Cuma Saat: 10:50 Güncelleme: 22 Aralık 2023 Cuma 10:50 UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen 5 bin yıllık Diyarbakır Surları’nda 1982 yılında yamalanan tuğlalar dikkat çekiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65853fe27fff7937410d3633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Bir uluslararası uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı Şantajla suçlanan Batuhan Karacakaya hakkında hapis istemi Son yağışlar da fayda etmedi! Van Gölü'nde vahim manzara Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu daha Türkiye'den çıktı Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha Kızıl Goncalar'ın bu sahnesi olay oldu; inceleme başlatıldı