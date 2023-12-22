Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen 5 bin yıllık Diyarbakır Surları’nda 1982 yılında yamalanan tuğlalar dikkat çekiyor.

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