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  3. 09 Temmuz 2017 10:15

Dünya Petrol Kongresi için yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da geçekleştirilen 22. Dünya Petrol Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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Kazada ölen oğlunun başından ayrılmadı
Kazada ölen oğlunun başından ayrılmadı
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Lüks araçla gelen kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Lüks araçla gelen kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Mardinde katliam gibi kaza: 4 ölü, 7 yaralı
Mardinde katliam gibi kaza: 4 ölü, 7 yaralı
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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Alman gazeteciye sert cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Alman gazeteciye sert cevap!
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Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı
Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı
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Perinçekten Kılıçdaroğluna yürüyüş tepkisi
Perinçekten Kılıçdaroğluna yürüyüş tepkisi