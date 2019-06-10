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ANTALYA'DA TARLAYA UÇAK DÜŞTÜ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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  3. 10 Haziran 2019 15:10

Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı, Tunceli’de başladı

Terörden temizlenip huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli’de Türkiye’de ilk defa düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası nehir inişleri ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle Türkiye’de ilk defa yapılan Dünya Rafting Şampiyonası için 20 ülkeden 600 sporcunun yanı sıra 200 de teknik heyet ve hakem kente geldi. Munzur Çayı’nda 2 gün...

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