Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya, Rus konvoyunun karşısına dikilen adamı konuşuyor Dünya, Rus konvoyunun karşısına dikilen adamı konuşuyor 26 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 13:15 Ukrayna'da Rus askeri konvoyunu engellemek isteyen bir adamın görüntüsü dünyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6219fdb88eb9b93df101b0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da sokak çatışmaları: Rus askeri aracının pusuya düşürüldüğü anlar kamerada Gökçek, Stephan Hawking'in heykeliyle konuştu: ''Nasıl öbür taraf?'' SİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada Ukraynalı komutandan Rus askerlerine: ''Bayraktar SİHA'ları beğendiniz mi?'' Kırımlı gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki de son yayınımız, şereflice ölürüz Kaçtığı iddia edilmişti: Zelenskiy video paylaşarak o iddiaları yalanladı Sarıgül yine yaptı yapacağını! TikTok paylaşımına beğeni yağdı Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu