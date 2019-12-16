  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Aralık 2019 17:55

Dünya Uygur Türkü çocuğun bu sözlerini konuşuyor

Kayseri'de Uygur Türklerinin, Doğu Türkistan’da Çin hükümetini protesto etmek için düzenlediği etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Ailesi yıllardır toplama kampında zorla tutulan küçük bir çocuğun sözleri herkesi derinden etkiledi.

Video Galeri
İstanbul Şişli'de feci kaza
İstanbul Şişli'de feci kaza
Video Galeri
CHP'den Kanal İstanbul tepkisi: ''Kanal İstanbul değil Kanal Katar''
CHP'den Kanal İstanbul tepkisi: ''Kanal İstanbul değil Kanal Katar''
Video Galeri
Diyarbakır anneleri HDP'li vekillere terlik fırlattı
Diyarbakır anneleri HDP'li vekillere terlik fırlattı
Video Galeri
25 kuruşa ulaşım ! Savcı Sayan Öğrencibüs dönemini başlattı
25 kuruşa ulaşım ! Savcı Sayan Öğrencibüs dönemini başlattı
Video Galeri
Müge Anlı'da ikinci ''Palu'' vakası ! Canlı yayında şoke etti
Müge Anlı'da ikinci ''Palu'' vakası ! Canlı yayında şoke etti
Video Galeri
7 üs bölgesi daha kuruldu !
7 üs bölgesi daha kuruldu !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM