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  3. 30 Nisan 2017 12:15

Dünya Veteriner Hekimler Günü coşkuyla kutlandı

Dünya Veteriner Hekimler Günü, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda kutlandı. Kutlamaların bu yıl ki teması, "Antibiyotik Direncine Karşı Farkındalıktan Mücadeleye" olurken, program kapsamında veteriner hekimlik mesleğine katkıları olan kişilere “onur,

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