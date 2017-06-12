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  3. 12 Haziran 2017 19:45

Dünya yansa umurunda olmaz

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Balıkesir’in Edremit ilçesinde de büyük ölçüde hissedilirken, bir kadının markette depreme hiç aldırış etmeden alışverişe devam etmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kozluk Aybüke öğretmen için yürüdü
Kozluk Aybüke öğretmen için yürüdü
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SGKdan mükelleflere yapılandırma uyarısı
SGKdan mükelleflere yapılandırma uyarısı
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TBMMde Bakan Çelik hakkındaki gensoru görüşüldü
TBMMde Bakan Çelik hakkındaki gensoru görüşüldü
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Egedeki 6.2lik deprem anından yeni görüntüler
Egedeki 6.2lik deprem anından yeni görüntüler
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Beykoz’daki meslek lisesinde yangın çıktı
Beykoz’daki meslek lisesinde yangın çıktı
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Deprem Yunanistanda da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı
Deprem Yunanistanda da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı