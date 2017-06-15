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  3. 15 Haziran 2017 12:15

Dünyaca ünlü hafızlardan Kuran-ı Kerim ziyafeti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünya ünlü hafızlar Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.

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