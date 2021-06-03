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Dünyaca ünlü Kangal köpeklerine yeni görev

Sivas’ın dünyaca ünlü ‘Anadolu Aslanı’ olarak bilinen Kangal Köpekleri İzmir’deki cezaevlerinde bekçilik görevine hazırlanıyor.

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