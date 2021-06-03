Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyaca ünlü Kangal köpeklerine yeni görev Dünyaca ünlü Kangal köpeklerine yeni görev 03 Haziran 2021 Perşembe Saat: 15:05 Sivas’ın dünyaca ünlü ‘Anadolu Aslanı’ olarak bilinen Kangal Köpekleri İzmir’deki cezaevlerinde bekçilik görevine hazırlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b8c592f416fa0b892bf0d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ortalık karıştı: İşte Müge Anlı'yı çıldırtan anlar İstanbul'da kurşun yağdırdı... Dehşet anları kamerada İstanbul trafiğinde öldüresiye yol verme dayağı kamerada Eşini döven adama meydan dayağı kamerada İmamoğlu paylaştı; metroda gülümseten anlar Babası annesini öldürmüştü; kanlı gecenin ayrıntıları tüyleri diken diken etti İstanbul'da inanılmaz anlar! Aracını yaktı; nedeni ise şoke etti AK Parti'de deprem yaratan istifa: ''Yolsuzluk var'' dedi, istifa etti! İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı