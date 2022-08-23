Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı

Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Russel Crowe, hayranlarına ''Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın'' tavsiyesinde bulundu.

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