Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı 23 Ağustos 2022 Salı Saat: 16:25 Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Russel Crowe, hayranlarına ''Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın'' tavsiyesinde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6304d53def4e0f506b09e073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti ABD SİHA'sı düşürüldü Taksici ile yabancı uyrukluların taşlı sopalı kavgası kamerada İstanbul'da ''en ilginç yatak'' kamerada! Aracın tavanında uyudu Türkiye'de tarihi keşif: Yüzün üzerinde mezar bulundu Netflix Fatih Terim belgeselinin yayın tarihini açıkladı İstanbul'da inşaat işçilerinin akıl almaz, ölümcül eğlencesi kamerada