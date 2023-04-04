  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu

Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu

Güncelleme:

Meksika'nın ünlü tatil beldesi Cancun'daki bir plajda 4 ceset bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tesla Türkiye'de; ön satışlar başladı! İşte Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları
İstanbul'da dehşet! Özel harekatın operasyonu kamerada
Kadıköy’de Kur’an Kursuna saldırı
İzmir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü
3 çocuk annesi kadın onu sokak ortasında vurmuştu: ''Beni kirletti!''
Gabonlu kızın sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı
Hastane yöneticisi sokak ortasında öldürüldü
Ağrı'nın mavi cennetleri böyle görüntülendi
Fiyatı altınla yarışan yumurtada yeni tehdit! Uzmanlar uyardı