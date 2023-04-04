Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu 04 Nisan 2023 Salı Saat: 15:00 Güncelleme: 04 Nisan 2023 Salı 15:00 Meksika'nın ünlü tatil beldesi Cancun'daki bir plajda 4 ceset bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642c1157ebcdc373a261d7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tesla Türkiye'de; ön satışlar başladı! İşte Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları İstanbul'da dehşet! Özel harekatın operasyonu kamerada Kadıköy’de Kur’an Kursuna saldırı İzmir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü 3 çocuk annesi kadın onu sokak ortasında vurmuştu: ''Beni kirletti!'' Gabonlu kızın sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı Hastane yöneticisi sokak ortasında öldürüldü Ağrı'nın mavi cennetleri böyle görüntülendi Fiyatı altınla yarışan yumurtada yeni tehdit! Uzmanlar uyardı