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Dünyada bir ilk! Hem yolda hem de tren yayında hareket edebiliyor

Dünyanın hem yolda hem de tren rayında hareket edebilen ilk çok amaçlı aracı önümüzdeki ay hizmet verecek.

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