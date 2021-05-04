Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Dünyada bir salgın yoktur'' diyen Yeşil Salkım'dan bir ilginç çıkış daha! ''Dünyada bir salgın yoktur'' diyen Yeşil Salkım'dan bir ilginç çıkış daha! 04 Mayıs 2021 Salı Saat: 11:21 "Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Salkım, "Küresel oyuna dahil olduğunuz için hepinizi AİHM'e şikayet edeceğim." dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609103f7d42a411604528f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''şaşkın hırsızlar'' kamerada! Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında Ender görülen dev köpekbalığı Kuşadası'nda sahile vurdu! Esenyurt'ta bıçaklı kavga kamerada Meksika'da metro faciası: Ölü ve yaralılar var İnanılmaz trafik kazası kamerada! O arabanın orada işi ne ? Türkiye'nin satın aldığı BioNTech aşısında yolsuzluk iddiası CNN Türk'te gergin anlar! Stüdyo bir anda karıştı Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı