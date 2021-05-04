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  4. ''Dünyada bir salgın yoktur'' diyen Yeşil Salkım'dan bir ilginç çıkış daha!

''Dünyada bir salgın yoktur'' diyen Yeşil Salkım'dan bir ilginç çıkış daha!

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Salkım, "Küresel oyuna dahil olduğunuz için hepinizi AİHM'e şikayet edeceğim." dedi.

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