Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı 22 Ağustos 2023 Salı Saat: 16:10 Güncelleme: 22 Ağustos 2023 Salı 16:10 Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve dünyada eşi benzeri olmayan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretlere kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e4b3bc2abfbe7c4851ba13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor Hırsız insafa geldi, çaldığı gibi iade etti Çanakkale’de büyük orman yangını Hafriyat kamyonu alt geçitteki aracın üstüne uçtu! Görüntüler olay oldu! Taksim'de yine para saçtılar ''Fahiş fiyat'' mührüne ''tadilattayız'' kamuflajı ayıbı İstanbul'da laf atma kavgası: 3 yaralı Yunanistan'da orman yangını Türk köylerine ulaştı Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi