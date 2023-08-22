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  4. Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı

Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı

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Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve dünyada eşi benzeri olmayan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretlere kapatıldı.

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