Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve dünyada eşi benzeri olmayan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretlere kapatıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e4b3bc2abfbe7c4851ba13" allowfullscreen></iframe>