  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dünyada eşi benzeri yok: Doktor balıklar Sivas'ta

Dünyada eşi benzeri yok: Doktor balıklar Sivas'ta

Dünya’da eşi benzeri bulunmayan Sivas’ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Korkunç kaza kamerada! Yayaların arasına böyle daldı
İşte gerçek aşk! Hiç bir yerde aramayın; Türkiye'de bulundu!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti
KDV indirimi başladı! Sepette 14 lira 55 kuruşluk fark oluştu
YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması
Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız''
Bilim Kurulu Üyesi Turan: ''Virüs değişiyor, tekrarlayan aşılamalar gerekebilir''
Üniversiteliler TOGG'a rakip oldu: 8 ayda elektrikli araç ürettiler
Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı yakalandı