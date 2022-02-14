Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyada eşi benzeri yok: Doktor balıklar Sivas'ta Dünyada eşi benzeri yok: Doktor balıklar Sivas'ta 14 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 18:50 Dünya’da eşi benzeri bulunmayan Sivas’ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620a7a3b8966553e425cd1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç kaza kamerada! Yayaların arasına böyle daldı İşte gerçek aşk! Hiç bir yerde aramayın; Türkiye'de bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti KDV indirimi başladı! Sepette 14 lira 55 kuruşluk fark oluştu YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız'' Bilim Kurulu Üyesi Turan: ''Virüs değişiyor, tekrarlayan aşılamalar gerekebilir'' Üniversiteliler TOGG'a rakip oldu: 8 ayda elektrikli araç ürettiler Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı yakalandı