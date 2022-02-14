Dünyada eşi benzeri yok: Doktor balıklar Sivas'ta

Dünya’da eşi benzeri bulunmayan Sivas’ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı.

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