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  4. Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç!

Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç!

ABD'nin Hawaii takım adalarında bulunan Kilauea Yanardağı aylar sonra yeniden faaliyete geçmesinin ardından lav akışı başladı.

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