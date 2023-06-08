Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç! Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç! 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:30 ABD'nin Hawaii takım adalarında bulunan Kilauea Yanardağı aylar sonra yeniden faaliyete geçmesinin ardından lav akışı başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64819fb2fc7ec412a87200b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın İstanbul'da bir kadın araçtan yola atıldı Ağlara takılan dev balinayı kurtarma operasyonu kamerada Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Evinde katledildi Yürüyen merdivende kabus; 14 yaralı var İstanbul'da Libyalı 3 kişiye kurşun yağmuru