Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamayan Adanalı esnaf belediyeye başvurdu Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamayan Adanalı esnaf belediyeye başvurdu 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 10:26 Güncelleme: 27 Haziran 2024 Perşembe 10:26 Adana'da bir süredir dünyanın düz olduğunu iddia eden bir genç, iş yerinin bulunduğu sokağa "Düz Dünya" ismini vermek için diğer esnafla birlikte belediyeye başvurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d1430eae275d7bd015c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onu hiç böyle görmediniz: Arda Güler maç sonu çılgına döndü Mide bulandıran sapıklık: Kar maskesi takıp, engelli kadının peşine takıldı Çöken binada ölümden kurtuluş anı kamerada Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı, beklenen video geldi Bolivya'da darbe girişimi: Halk sokaklara döküldü 13 ilde büyük operasyon: 83 gözaltı Başkent'te lunaparkta yangın paniği Ordu'da dev hortum 27 Afgan, 2 Bangladeşli, 1 Pakistanlı... Nereden çıktıklarına inanamayacaksınız