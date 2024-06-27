Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamayan Adanalı esnaf belediyeye başvurdu

Adana'da bir süredir dünyanın düz olduğunu iddia eden bir genç, iş yerinin bulunduğu sokağa "Düz Dünya" ismini vermek için diğer esnafla birlikte belediyeye başvurdu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d1430eae275d7bd015c13" allowfullscreen></iframe>