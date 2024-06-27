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  4. Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamayan Adanalı esnaf belediyeye başvurdu

Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamayan Adanalı esnaf belediyeye başvurdu

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Adana'da bir süredir dünyanın düz olduğunu iddia eden bir genç, iş yerinin bulunduğu sokağa "Düz Dünya" ismini vermek için diğer esnafla birlikte belediyeye başvurdu.

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