Dünyanın en büyüğü... 30 Ağustos için havalandı

Türkiye'nin en ünlü turistik yerlerinden biri olan Kapadokya’da balonlar 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk Bayrakları ile uçtu.

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