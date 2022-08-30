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Dünyanın en büyüğü... 30 Ağustos için havalandı

Türkiye'nin en ünlü turistik yerlerinden biri olan Kapadokya’da balonlar 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk Bayrakları ile uçtu.

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