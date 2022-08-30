Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın en büyüğü... 30 Ağustos için havalandı Dünyanın en büyüğü... 30 Ağustos için havalandı 30 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:05 Türkiye'nin en ünlü turistik yerlerinden biri olan Kapadokya’da balonlar 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk Bayrakları ile uçtu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630dd2d61ab3221ed34c3453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pakistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti Bakan Çavuşoğlu'ndan İngiliz sunucuya ''Turkey'' ayarı Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi Kan donduran olay: Suriye uyruklu kişi dehşet saçtı Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler Sanayi sitesinde korkutan patlama Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Okullar açılıyor, harcamalara dikkat