Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi 02 Ocak 2022 Pazar Saat: 13:40 Japonya Ligi'nde oynanan karşılaşmanın penaltılara gitmesi sonucu futbolcular birer birer penaltı atışlarını tekrarladı. Tam bu esnada topun başına geçen Japon futbolcu tam 41 saniye boyunca penaltı atışına hazırlandı. işte o görüntüler... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d1813785154a535d7052e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki At yarışında yürekleri ağza getiren kaza Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı!