  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi

Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi

Japonya Ligi'nde oynanan karşılaşmanın penaltılara gitmesi sonucu futbolcular birer birer penaltı atışlarını tekrarladı. Tam bu esnada topun başına geçen Japon futbolcu tam 41 saniye boyunca penaltı atışına hazırlandı. işte o görüntüler...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar
Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı
Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki
At yarışında yürekleri ağza getiren kaza
Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf
Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu
İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu
Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı!