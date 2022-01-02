Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi

Japonya Ligi'nde oynanan karşılaşmanın penaltılara gitmesi sonucu futbolcular birer birer penaltı atışlarını tekrarladı. Tam bu esnada topun başına geçen Japon futbolcu tam 41 saniye boyunca penaltı atışına hazırlandı. işte o görüntüler...

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