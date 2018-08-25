Dünyanın en genç şelalesi 400 bin misafiri ağırlıyor
25 Ağustos 2018 14:00
Dünyanın en genç şelalesi 400 bin misafiri ağırlıyor
Türkiye’nin en genç şelalesi olan ve sezonda 400 bine yakın kişinin geldiği Çırçır Şelalesinde, ayırca yılda 100 ton alabalık tüketiliyor. Türkiye’nin sayılı yavru balık üretim tesisi kurulan alanda mini HES’le elektrik de üretiliyor. Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan ve 1974 yılında Fırat Nehrinden akan suların basınçla yönünün değiştirmesi ile doğal olarak ortaya çıkan Çırçır Şelalesi...