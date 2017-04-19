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  3. 19 Nisan 2017 18:20

'Dünyanın en iyi golf sahaları Türkiye'de'

TURKİSH Airlines Challenge Tour Golf Turnuvası öncesi 1 profesyonel 3 amatör golfçünün mücadele ettiği Pro-Am Golf Turnuvası'nda mücadele eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, "Dünyanın en iyi golf sahaları Türkiye'de" dedi.

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