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Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Türkiye'nin ''Kıyamet Köyü''ne sonbaharda turist akını

Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'deki kıyametten etkilenmeyeceğine inanılan ve bu nedenle "Kıyamet Köyü" olarak ün salan ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından ''Dünyanın En İyi Turizm Köyü'' ödülü verilen İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince köyü sonbaharda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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