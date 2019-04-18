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  3. 18 Nisan 2019 10:57

Dünyanın en pahalı maddesi kaliforniyum Adana'da ele geçirildi

Adana'da, dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan 'kaliforniyum' olduğu belirtilen kimyasal maddeyi satmaya çalışan 1’i Suriye uyruklu, 3 kişi yakalandı.

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