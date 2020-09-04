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  3. 04 Eylül 2020 11:35

"Dünyanın en saçma binası" yıkılıyor

1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliği'nin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu.

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