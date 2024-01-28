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Dünyanın en ünlü tablosuna şoke eden saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosu, aktivistlerin saldırısına uğradı. ''Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı'' talep eden 2 atkivist, dünyanın en ünlü tablosuna çorba fırlattı.

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