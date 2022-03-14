Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın en uzun otomobili görenlerin ağzını açık bıraktı! Havuzu bile var Dünyanın en uzun otomobili görenlerin ağzını açık bıraktı! Havuzu bile var 14 Mart 2022 Pazartesi Saat: 17:00 ABD'de 30 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun otomobili, görenleri şaşkına çeviriyor. Aracın içerisinde golf sahası, yüzme havuzu ve helikopter pisti bile bulunuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622f4a83bc0b244b465809f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dün Erdoğan'la görüşen Miçotakis koronavirüse yakalandı Canlı yayında romantik anlar: Seda Sayan, Çağlar Ökten'e ''evet'' dedi Kızağı arabaya bağlayıp, kar ve buzu eğlenceye çevirdiler Bir faciadan döndük! Okul servisi alev alev yandı Sen ne güzel insansın Tarık ağabey! Atının yorulduğunu görünce... Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırıyı yıllar sonra anlattı Cübbeli Ahmet'ten Serdar Tuncer'e: ''Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul''