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  4. Dünyanın en uzun otomobili görenlerin ağzını açık bıraktı! Havuzu bile var

Dünyanın en uzun otomobili görenlerin ağzını açık bıraktı! Havuzu bile var

ABD'de 30 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun otomobili, görenleri şaşkına çeviriyor. Aracın içerisinde golf sahası, yüzme havuzu ve helikopter pisti bile bulunuyor.

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