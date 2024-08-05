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  4. Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü

Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında oltaya dolanmış olarak nesli tehlikede olan ''mako'' cinsi köpek balığı bulundu. Balıkçıların kurtardığı vahşi köpek balığı yeniden suya bırakıldı.

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