Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 15:41 Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında oltaya dolanmış olarak nesli tehlikede olan ''mako'' cinsi köpek balığı bulundu. Balıkçıların kurtardığı vahşi köpek balığı yeniden suya bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0c88fdecdb6f7400adc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi 200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL Deniz Akkaya hakkında zorlama hapis talebi için karar verildi 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti 15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı Robot süpürge bomba gibi patladı Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu