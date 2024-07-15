Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu

Adana'da bjundan 53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı olduğu öne sürülen Batodonoides Vanhouteni görüldü.

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