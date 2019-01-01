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  3. 01 Ocak 2019 17:25

Dünyanın en yüksek cam zeminli köprüsü kara büründü

Çin’in Hunan Eyaletinde bulunan dünyanın en yüksek cam tabanlı köprüsü, yağan karla muhteşem bir görüntü oluşturdu. Çin’in Hunan Eyaletine bağlı Zhangjiajie şehrindeki Grand Kanyon’da bulunan dünyanın en yüksek cam zeminli köprüsü ve çevresindeki arazi yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Çin’in geleneksel mürekkep resim sanatıyla yapılmış siyah- beyaz resim çalışmalarını andıran...

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