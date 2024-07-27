Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü

Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan loplu örümcek (argiope lobata) bir ilimizde daha görüldü.

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