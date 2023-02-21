Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın gözü Rusya'da... Putin beklenen açıklamayı yaptı Dünyanın gözü Rusya'da... Putin beklenen açıklamayı yaptı 21 Şubat 2023 Salı Saat: 15:55 Güncelleme: 21 Şubat 2023 Salı 15:55 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın merakla beklediği yıllık konuşmasında ''Rusya, Kiev rejiminin esiri hâline gelmiş Ukrayna halkıyla savaşmıyor'' ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f4bf473b486a7db3148f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı 7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia Suudi Veliaht kendi ''Kabe''sini mi inşa ediyor ? Kılıçdaroğlu: ''İktidarla birlikte zihniyeti de değiştirmemiz şart'' Aksaray'da 3 okul için tahliye kararı Depremler sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı Bu çiçeğe sakın dokunmayın! Cezası 244 bin 315 TL Yıkılan binadan geriye sadece o kaldı, sakinleri terk edemedi