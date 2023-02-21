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  4. Dünyanın gözü Rusya'da... Putin beklenen açıklamayı yaptı

Dünyanın gözü Rusya'da... Putin beklenen açıklamayı yaptı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın merakla beklediği yıllık konuşmasında ''Rusya, Kiev rejiminin esiri hâline gelmiş Ukrayna halkıyla savaşmıyor'' ifadelerini kullandı.

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