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Dünyanın gözü Ukrayna'daydı: Üçlü zirve sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve sona erdi.

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