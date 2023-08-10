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  4. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu 4 ay sonra yuvaya döndü

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu 4 ay sonra yuvaya döndü

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla Tersanesi’ne demirledi.

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