Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu 4 ay sonra yuvaya döndü Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu 4 ay sonra yuvaya döndü 10 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 14:30 Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla Tersanesi’ne demirledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d4ca591f61d57f3e0e7f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul’da güpe gündüz çifte silahlı saldırı kamerada O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul'da günlük kiralık evde korkunç cinayet Tan Taşçı trafik kazası geçirdi İstanbul'da pompalı dehşeti! Adres yine Esenyurt! İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası! Cadde ringe döndü! Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu