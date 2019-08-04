Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali renkli görüntülere sahne oldu
04 Ağustos 2019 12:10
Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü ‘Tembellik hakkınızı kullanın’ sloganıyla Bursa’da düzenlendi. Festival renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlendi. 2 gün süren festivalde stantlar açıldı, çeşitli oyunlar oynandı. İlk günün akşamında ünlü müzisyen Bülent Ortaçgil sahne aldı. Hamakla insan taşıma...