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  3. 04 Ağustos 2019 12:10

Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü ‘Tembellik hakkınızı kullanın’ sloganıyla Bursa’da düzenlendi. Festival renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlendi. 2 gün süren festivalde stantlar açıldı, çeşitli oyunlar oynandı. İlk günün akşamında ünlü müzisyen Bülent Ortaçgil sahne aldı. Hamakla insan taşıma...

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