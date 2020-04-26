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  3. 26 Nisan 2020 14:10

''Dünyanın nazar boncuğu'' Meke Gölü tamamen kurudu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve ''dünyanın nazar boncuğu'' olarak bilinen Meke Gölü kurudu. Neredeyse bir avuç kadar kalan suyun rengi de mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü.

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